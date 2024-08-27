Manisa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları başlıyor

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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu tüm kente yayıyor. Kutlamalar kapsamında Teoman sahne alacak.

"Büyük Zafer" kutlamaları, Manisa'nın kent merkezinde saat 20.30'da fener alayıyla başlayacak. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanacak vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve fenerlerle şehitleri ve gazileri yad edecek. Fener alayının ardından saat 21.00'de sevilen şarkıcı Teoman sahne alacak.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, kutlamalara ilişkin mesajında, "30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı kutlamak, bizler için bir onur. Bu anlamlı günde şehrimizi bir araya getirerek, tüm ilçelerde büyük bir coşkuyla kutlama yapmak istiyoruz. Tüm vatandaşlarımızı zafer coşkumuzu hep birlikte yaşamaya davet ediyorum" dedi.

Manisa'nın kurtuluşu etkinliklerle kutlanacak

Kurtuluş etkinlikleri kapsamında ise 8 Eylül'de saat 20.30'da başlayacak fener alayı ile sokaklar aydınlanacak. Kortejin sonlandığı Cumhuriyet Meydanı'nda "3D Mapping" gösterisi gerçekleştirilecek. Gösteride, Manisa'nın tarihi ve zaferlerle dolu geçmişi, meydanda kurulan dev projeksiyon sistemleri ile üç boyutlu olarak yansıtılacak. Şovun ardından Cumhuriyet Meydanı'nda saat 21.00'da ünlü sanatçı Funda Arar, Manisalılarla buluşacak.

Çocuklar da unutulmayacak

Kurtuluş Haftası etkinlikleri çerçevesinde çocuklara yönelik etkinlikler de gerçekleştirilecek. Bando gösterileri, oyun alanları, karnaval çadırları, tek teker bisiklet, jonglör, gösteriler, yüz boyama, mini disco ve mini sirk gibi etkinlikler merkez ve ilçelerde 12.00 ile 17.00 saatleri arasında çocuklarla bir araya gelecek.

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Kurtuluş Haftası etkinliklerinde merkez ve ilçelerde konserler ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.