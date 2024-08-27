Manisa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Manisa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları başlıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu tüm kente yayıyor. Kutlamalar kapsamında Teoman sahne alacak.

27.08.2024 17:35  Güncelleme: 18:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu tüm kente yayıyor. Kutlamalar kapsamında Teoman sahne alacak.

"Büyük Zafer" kutlamaları, Manisa'nın kent merkezinde saat 20.30'da fener alayıyla başlayacak. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanacak vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve fenerlerle şehitleri ve gazileri yad edecek. Fener alayının ardından saat 21.00'de sevilen şarkıcı Teoman sahne alacak.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, kutlamalara ilişkin mesajında, "30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı kutlamak, bizler için bir onur. Bu anlamlı günde şehrimizi bir araya getirerek, tüm ilçelerde büyük bir coşkuyla kutlama yapmak istiyoruz. Tüm vatandaşlarımızı zafer coşkumuzu hep birlikte yaşamaya davet ediyorum" dedi.

Manisa'nın kurtuluşu etkinliklerle kutlanacak

Kurtuluş etkinlikleri kapsamında ise 8 Eylül'de saat 20.30'da başlayacak fener alayı ile sokaklar aydınlanacak. Kortejin sonlandığı Cumhuriyet Meydanı'nda "3D Mapping" gösterisi gerçekleştirilecek. Gösteride, Manisa'nın tarihi ve zaferlerle dolu geçmişi, meydanda kurulan dev projeksiyon sistemleri ile üç boyutlu olarak yansıtılacak. Şovun ardından Cumhuriyet Meydanı'nda saat 21.00'da ünlü sanatçı Funda Arar, Manisalılarla buluşacak.

Çocuklar da unutulmayacak

Kurtuluş Haftası etkinlikleri çerçevesinde çocuklara yönelik etkinlikler de gerçekleştirilecek. Bando gösterileri, oyun alanları, karnaval çadırları, tek teker bisiklet, jonglör, gösteriler, yüz boyama, mini disco ve mini sirk gibi etkinlikler merkez ve ilçelerde 12.00 ile 17.00 saatleri arasında çocuklarla bir araya gelecek.

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Kurtuluş Haftası etkinliklerinde merkez ve ilçelerde konserler ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Kaynak: ANKA

Teoman, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:17 Son 1 haftada 5 yeni siyasi parti kuruldu Son 1 haftada 5 yeni siyasi parti kuruldu
16:35 Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek Şartlar da oran da belli gibi Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek! Şartlar da oran da belli gibi
16:10 Parayı cebine koyup markete gitti Küba’da bir aylık doktor maaşıyla bakın neler alınabiliyor Parayı cebine koyup markete gitti! Küba'da bir aylık doktor maaşıyla bakın neler alınabiliyor
15:48 Kurnaz ev sahibi, bu sefer para değil 7 gram altın istedi Kurnaz ev sahibi, bu sefer para değil 7 gram altın istedi
13:01 3 çocuğunu öldüren baba, boşanma aşamasındaki eşine “Sen büyük bir olayı duyacaksın“ demiş 3 çocuğunu öldüren baba, boşanma aşamasındaki eşine "Sen büyük bir olayı duyacaksın" demiş
10:08 Beşiktaş, Augsburg’tan Felix Uduokhai’yi renklerine bağladı Beşiktaş, Augsburg'tan Felix Uduokhai'yi renklerine bağladı
09:46 İsveç’te ’Özgür Filistin’ sloganı atan kadına sert müdahale İsveç'te 'Özgür Filistin' sloganı atan kadına sert müdahale
09:45 Yeni dönemde 8 büyük reform Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor Yeni dönemde 8 büyük reform! Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
09:24 Özcan Deniz Aile Üyeleriyle İlişkisini Kopardığını Açıkladı, Kız Kardeşiyle Tartışma Yaşandı Özcan Deniz Aile Üyeleriyle İlişkisini Kopardığını Açıkladı, Kız Kardeşiyle Tartışma Yaşandı
09:16 Üniversitede kazandığı bölümü gören genç, ailesini suçlayarak ağlama krizine girdi Üniversitede kazandığı bölümü gören genç, ailesini suçlayarak ağlama krizine girdi
08:57 İkinci el araç satışında yeni dönem Artık her önüne gelen ilan veremeyecek İkinci el araç satışında yeni dönem! Artık her önüne gelen ilan veremeyecek
08:47 Özcan Deniz’in ailesinde kriz Samar Dadgar’dan kendisini hedef alan görümcesine sert sözler Özcan Deniz'in ailesinde kriz! Samar Dadgar'dan kendisini hedef alan görümcesine sert sözler
08:30 49 ilde operasyon: 336 kişi gözaltına alındı 49 ilde operasyon: 336 kişi gözaltına alındı
08:26 Meteoroloji ve AFAD saat vererek uyardı İstanbul’a sağanak yağış geliyor Meteoroloji ve AFAD saat vererek uyardı! İstanbul'a sağanak yağış geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2024 18:26:53. #1.12#
SON DAKİKA: Manisa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement