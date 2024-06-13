Manisa'da Anaokulu Öğretmenleri Atık Yağlarla Sabun Üretiyor - Son Dakika
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Manisa'da Anaokulu Öğretmenleri Atık Yağlarla Sabun Üretiyor

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı ile OPET Petrolcülük AŞ arasında imzalanan protokol kapsamında, anaokulu öğretmenleri atık yağları geri dönüşüm projesi için kullanmaya başladı. Öğretmenler, veliler, esnaf ve kurumlardan toplanan atık yağlarla sabun üretti ve bu sabunları okul temizliğinde kullanmanın yanı sıra satışa da sundu. Elde edilen gelir ise bağışlandı.

13.06.2024 14:17
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, anaokulu öğretmenleri atık yağlarla sabun üretimine başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile OPET Petrolcülük AŞ arasında imzalanan protokol ile hayata geçirilen "Tertemiz Yarınlar Okullarda Başlar" kampanyası kapsamında, çevreyi korumak için atık yağların geri dönüşümü konusunda proje hazırlayan öğretmenler, veliler, esnaf ve kurumlardan atık yağ topladı.

Toplanan yağlardan sabun üretildi. Okulun temizliğinde kullanılan sabunlar ayrıca satışa da sunuldu. Satıştan elde edilen gelir bağışlandı.

Projenin koordinatörü okul öncesi öğretmeni Betül Uğur, atık yağların çevreye ve içme sularına verdiği zarara dikkati çekerek, "Velilerimizle bir çalışma yaptık ve evlerindeki atık yağların hepsini okulda toplamaya başladık. İlk olarak ısıl işlemle kaynatarak sabun üretmeye çalıştık, istediğimiz sonucu alamayınca, biraz daha araştırma yaparak soğuk işlemle yapılabileceğini öğrendik. Okulumuzda, velilerden, esnaflardan ve kurumlardan gelen atık yağlarla sabun üretmeye başladık." dedi.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanlığı, Turgutlu, Manisa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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