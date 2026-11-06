Manisa'da anne ve ağabeyini bıçaklayan zanlı, ablasını arayınca gözaltına alındı

Manisa'da anne ve ağabeyini bıçaklayan zanlı, ablasını arayınca gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir zanlı, ablasını telefonla arayarak aynı binadaki annesi ve ağabeyini bıçakladığını söyledi. Annesi ve ağabeyi hayatını kaybederken şüpheli gözaltına alındı; bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde annesini ve ağabeyini bıçakla öldüren şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ayni Ali Mahallesi'nde yaşayan Uğur K. (46), ablasını telefonla arayarak aynı binadaki annesi Hülya A. (73) ve ağabeyi Hüseyin K'yi (47) bıçakladığını söyledi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Hülya A. ve Hüseyin K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Şüpheli Uğur K. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Zanlının bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
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