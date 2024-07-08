Manisa'da Asayiş ve Güvenlik Durumu Değerlendirildi - Son Dakika
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Manisa'da Asayiş ve Güvenlik Durumu Değerlendirildi

Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa'da gerçekleştirilen asayiş ve güvenlik konularına ilişkin yapılan çalışmaları değerlendirdi. Yılın ilk yarısında yapılan sorgulamalarda ve operasyonlarda artış olduğunu belirten Vali Ünlü, trafik kazalarının önüne geçmek için denetimlerin arttırıldığını ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında önemli operasyonlar gerçekleştirildiğini ifade etti. Ayrıca, terörle mücadelede de önemli başarılar elde edildiği ve düzensiz göçmenlere yönelik operasyonların devam ettiği bilgisini paylaştı.

08.07.2024 16:41
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Manisa Valisi Enver Ünlü, yılın ilk yarısında kentte gerçekleştirilen asayiş ve güvenlik konularına ilişkin açıklama yaptı.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul ve İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ile toplantı yapan Vali Ünlü, 1 Ocak- 30 Haziran arasındaki asayiş ve güvenlik verilerini değerlendirdi.

Söz konusu dönemde 4 milyon 218 bin 537 kişinin kolluk kuvvetlerince sorgulandığı vurgulayan Ünlü, 18 bin 841 bin kişinin yakalandığını, 3 bin 200 kişi hakkında gözaltı işlemi uygulanıp bunlardan 2 bin 895'inin tutuklandığını bildirdi.

Ünlü, sorgulama işlemlerinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 135, yakalanan kişilerde ise yüzde 11 artış olduğunu belirtti.

Manisa'da ilk 6 aylık dönemde 2 bin 895 kazada 4 bin 65 kişinin yaralandığını aktaran Ünlü, aynı dönemde 35 kişinin de yaşamına yitirdiğini kaydetti.

Trafik kazalarının önüne geçebilmek için çaba gösterdiklerini aktaran Ünlü, bu amaçla, sürücü ve yolcuları bilgilendirmek, kurallara uymayanları tespit ederek gerekli işlemleri yapmak üzere denetimlerin arttırıldığını vurguladı.

Ünlü, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen 257 operasyonda 11 bin 211 narkotik ilaç, 5 kilo 512 gram metamfetamin, 2 bin 629 kök kenevir, 1 milyon 631 bin 307 sentetik hap, 18 bin 128 adet ecstasy hap, 6 kilo 644 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini ifade etti.

Terörle mücadelede de 77 operasyonda 182 şüphelinin yakalandığını aktaran Ünlü, bunlardan 52'sinin tutuklandığını belirtti.

Asayiş uygulamalarında da bahseden Ünlü, bu kapsamda 426 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, kurusıkı tabanca ile 4 bin 526 fişek ele geçirildiğini, çalıntı 92 motosikletin sahibine teslim edildiğini, 257 kaçakçılık operasyonunda 914 kilogram tütün, 11 milyon 288 bin makaron, 3 bin 80 paket sigara, 494 şişe alkol, 12 bin 332 litre alkol, 218 tarihi eser, 366 sikke yakalandığını ifade etti.

Düzensiz göçmenlere yönelik 10 operasyonda yakalanan 88 göçmen kaçakçısından 10'unun tutuklandığı bilgisini paylaşan Ünlü, şunları kaydetti:

"Bu bilgiler ışığında Manisa'da huzuru ve asayişi tehdit eden tüm odaklarla mesai mefhumu gözetmeksizin, yılmayan bir azim ve kararlılıkla mücadele edilecektir. Bu konuda Manisalı hemşehrilerimin de bize destek olmasının önemli olduğunu, ihbar ve şikayetlerin bizim işimizi kolaylaştıracağını bir kez daha herkese hatırlatmak istiyorum. Bu vesile ile suça ve suçlulara göz açtırmayan, özveriyle şehrin ve Türkiye'nin huzuru için emek sarf eden bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

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