Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Yunusemre Belediyesi'nden Çevreci Kampanya - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Yunusemre Belediyesi'nden Çevreci Kampanya

01.03.2026 13:09  Güncelleme: 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen 'Atık Yağını Getir, Suyunu Kurtar' kampanyası, evsel bitkisel atık yağların toplanarak economiye kazandırılmasını ve doğanın korunmasını amaçlıyor.

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonunda Yunusemre Belediyesi bünyesinde hayata geçirilen "Atık Yağını Getir, Suyunu Kurtar" kampanyası ile kentte önemli bir çevre hareketi başlıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi iş birliğiyle başlatılan "Atık Yağını Getir, Suyunu Kurtar" kampanyası ile evsel bitkisel atık yağlar çevre kirliliği olmaktan çıkarılarak ekonomiye geri kazandırılacak. "Sıfır Atık" vizyonu doğrultusunda hazırlanan kampanya çerçevesinde atık yağını getiren vatandaşlar hem doğayı korumuş olacak hem de yeni bitkisel yağ ve canlı çiçek hediyeleriyle ödüllendirilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın öncülüğünde gerçekleştirilen iş birliği, su kaynaklarını tehdit eden atık yağ kirliliğine karşı güçlü bir set çekmeyi hedefliyor. Kampanya kapsamında 3 litre atık yağ getiren vatandaşlara 1 litre yeni bitkisel yağ ve canlı çiçek, 10 litre getirenlere 2 litre yeni yağ ve çiçek, 20 litre ve üzeri atık yağ getirenlere ise 3 litre yeni yağ ve çiçek hediye edilecek.

Kontenjanla sınırlı olan uygulamada, bir kişi en fazla 3 litre yeni yağ teslim alabilecek. Uygulama, 31 Mart 2026 Salı günü Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı'nda kurulacak toplama noktasında gerçekleştirilecek. Sabah saat 09.00'da başlayacak  atık yağ toplama süreci, akşam 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Getir, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Yunusemre Belediyesi'nden Çevreci Kampanya - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık

15:03
Trump mesaj mı verdi Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat
Trump mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat
14:51
Neden sığınakta değildi Hamaney’in son kararı hayatına mal oldu
Neden sığınakta değildi? Hamaney'in son kararı hayatına mal oldu
14:44
İran yeniden düğmeye bastı: Tel-Aviv başta olmak üzere İsrail genelinde sirenler çalıyor
İran yeniden düğmeye bastı: Tel-Aviv başta olmak üzere İsrail genelinde sirenler çalıyor
14:38
İsrail, yeni görüntüleri paylaştı: İşte İran uçaklarını vurdukları anlar
İsrail, yeni görüntüleri paylaştı: İşte İran uçaklarını vurdukları anlar
14:09
İran, ABD’yi vurmak için ilk kez Fattah-2 hipersonik füzelerini kullandı
İran, ABD'yi vurmak için ilk kez Fattah-2 hipersonik füzelerini kullandı
13:30
Putin’den Hamaney’in öldürülmesi sonrası ilk açıklama
Putin'den Hamaney'in öldürülmesi sonrası ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 15:41:15. #.0.4#
SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Yunusemre Belediyesi'nden Çevreci Kampanya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.