Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Yunusemre Belediyesi'nden Çevreci Kampanya

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonunda Yunusemre Belediyesi bünyesinde hayata geçirilen "Atık Yağını Getir, Suyunu Kurtar" kampanyası ile kentte önemli bir çevre hareketi başlıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi iş birliğiyle başlatılan "Atık Yağını Getir, Suyunu Kurtar" kampanyası ile evsel bitkisel atık yağlar çevre kirliliği olmaktan çıkarılarak ekonomiye geri kazandırılacak. "Sıfır Atık" vizyonu doğrultusunda hazırlanan kampanya çerçevesinde atık yağını getiren vatandaşlar hem doğayı korumuş olacak hem de yeni bitkisel yağ ve canlı çiçek hediyeleriyle ödüllendirilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın öncülüğünde gerçekleştirilen iş birliği, su kaynaklarını tehdit eden atık yağ kirliliğine karşı güçlü bir set çekmeyi hedefliyor. Kampanya kapsamında 3 litre atık yağ getiren vatandaşlara 1 litre yeni bitkisel yağ ve canlı çiçek, 10 litre getirenlere 2 litre yeni yağ ve çiçek, 20 litre ve üzeri atık yağ getirenlere ise 3 litre yeni yağ ve çiçek hediye edilecek.

Kontenjanla sınırlı olan uygulamada, bir kişi en fazla 3 litre yeni yağ teslim alabilecek. Uygulama, 31 Mart 2026 Salı günü Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı'nda kurulacak toplama noktasında gerçekleştirilecek. Sabah saat 09.00'da başlayacak atık yağ toplama süreci, akşam 17.00'ye kadar devam edecek.