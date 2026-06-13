Manisa'da Bebek Ölümünde Anne Tutuklandı

Manisa'da 2010 yılında çöp konteyneri yanında ölü bulunan bebeğe ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne tutuklandı, kardeşi hakkında ev hapsi kararı verildi.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne Beren D. (36) ile kardeşi Gurbet Ç'nin (34) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Beren D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Gurbet Ç. hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol şartı uygulanmasına karar verildi.

Beren D'nin ifadesinde, evlilik dışı ilişkiden hamile kaldığını, doğumu İzmir'de gerçekleştirdikten sonra bebeği Manisa'da çöp konteynerinin yanına bıraktığını söylediği, Gurbet Ç'nin de bu yönde beyanda bulunduğu öğrenildi.

Olay

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2010 yılında Manisa'da meydana gelen faili meçhul bebek ölümünün, Sağlık Bakanlığının topuk kanı verileri üzerinden yapılan çapraz sorgulamalar sonucu aydınlatıldığını bildirmişti.

Gürlek, topuk kanı kayıtları, nüfus kayıtları, sağlık verileri ve tanık beyanları üzerinden yürütülen incelemeler sonucunda, bebeğini dünyaya getirdikten sonra çöp konteynerinin yanına bıraktığı değerlendirilen şüpheli ile olaya iştirak ettiği öne sürülen kardeşi hakkında gözaltı kararı verildiğini belirtmişti.

Şüpheliler hakkında "altsoyu kasten öldürme" suçundan işlem başlatılmıştı.