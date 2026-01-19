Manisa'da Temiz, Güvenli ve Erişilebilir Enerji Hizmetlerine Ulaşım Yaygınlaşıyor - Son Dakika
Manisa'da Temiz, Güvenli ve Erişilebilir Enerji Hizmetlerine Ulaşım Yaygınlaşıyor

19.01.2026 14:47  Güncelleme: 15:52
Manisa Büyükşehir Belediyesi, elektrikli araç şarj istasyonları kurarak sürdürülebilir ulaşım hedefleri doğrultusunda çalışmalara hız veriyor. Yeni istasyonlar ile vatandaşların elektrikli araçlarını şarj etmeleri kolaylaşırken, karbon salınımının azaltılması için de önemli bir adım atılıyor.

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi iştiraki Manisa Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından kurulan elektrikli araç şarj istasyonları ile vatandaşların temiz, güvenli ve erişilebilir enerji hizmetlerine ulaşımı yaygınlaşıyor. Yatırımlar ile Manisa'nın sürdürülebilir ulaşımın öncü kentlerden biri haline getirilmesi hedefleniyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, çevre dostu ulaşım çözümleri kapsamında elektrikli araçlar için şarj istasyonu sayısını artırmaya devam ediyor. Kentin farklı noktalarında kurulan yeni şarj istasyonlarıyla vatandaşların elektrikli araçlarını şarj etmeleri kolaylaşırken, karbon salınımının azaltılmasına da katkı sağlanıyor.

lektrikli araçların artık bir tercih değil, küresel ölçekte bir dönüşüm olduğuna dikkati çeken Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu dönüşümde öncü rol üstlenerek enerji verimliliğini artırmayı ve kenti yarının teknolojilerine hazırlamayı hedefliyor. Gelecek süreçte kent genelinde daha fazla şarj noktası kurulması planlanıyor.

Manisa Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Alper Ayan, kente güvenli ve erişilebilir elektrikli araç altyapısı kurmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi. Hedeflerinin Manisa'ya güvenli ve erişilebilir bir elektrikli araç altyapısı kurmak olduğunu ve bunun için çalıştıklarını belirten Ayan, şunları kaydetti:

"Şu an 6 lokasyonda 62 araçlık şarj istasyonuyla Manisalılara hizmet ediyoruz. İlk şarj istasyonumuzu tam otomasyonlu otoparkın önüne kurmuştuk. Hızlı bir otomasyon sistemi sayesinde araçlar 40-45 dakika içerisinde şarj edilebiliyor. Şehrimizin dört bir yanını şarj istasyonları ile donatarak, geleceğin teknolojisi olan elektrikli araç altyapısını hızlı bir şekilde sağlıyoruz. Bir yıl içerisinde kurmuş olduğumuz 60'tan fazla cihazla şehrimizin elektrikli araçlara uyum sağlaması yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu bizleri bu konuda cesaretlendiriyor ve her aşamada destek oluyor. Biz de Manisa'ya hizmet etmeye aynı kararlılıkla devam ediyoruz."

Kaynak: ANKA

