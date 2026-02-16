Manisa'da Fırtına Hasara Yol Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Manisa'da Fırtına Hasara Yol Açtı

Manisa\'da Fırtına Hasara Yol Açtı
16.02.2026 02:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Salihli'de fırtına cami minaresinin külahını devirdi, ağaçlar ve çatı zarar gördü.

Manisa'nın Salihli ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle cami minaresinin külahı devrildi, çatı uçması ve ağaç devrilmesi sonucu hasar meydana geldi.

Akşam saatlerinde etkisini artıran fırtına nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi'nde bir caminin minaresinin külahı devrildi.

Fevzi Paşa Caddesi'nde bir ağaç, demir yolu hattına devrildi. Belediye ekiplerince kaldırılan ağacın ardından tren seferleri yeniden başlatıldı.

Aksoy Mahallesi'nde ise bir binanın uçan çatısı, park halindeki 5 araçta hasara yol açtı, devrilen bir ağaç da otomobillere zarar verdi.

Ayrıca bir duvar da fırtına nedeniyle yıkıldı.

Öte yandan Manisa-Akhisar kara yolunda devrilen ağaç nedeniyle ulaşım aksadı. Ağacın ekiplerce kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Salihli, Fırtına, Fırtına, Manisa, Güncel, Ulaşım, Cami, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da Fırtına Hasara Yol Açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
380 yıllık camide tarihi an Birden canlandı, köylüler sevinçten dört köşe oldu 380 yıllık camide tarihi an! Birden canlandı, köylüler sevinçten dört köşe oldu
Cinnet getirip evini ateşe verdi, yarı çıplak halde itfaiye aracına engel oldu Cinnet getirip evini ateşe verdi, yarı çıplak halde itfaiye aracına engel oldu
Şanlıurfa’da çöken boş evin yanındaki 3 ev tedbiren tahliye edildi Şanlıurfa'da çöken boş evin yanındaki 3 ev tedbiren tahliye edildi
Samsun’da gece yarısı 4 büyüklüğünde deprem Samsun'da gece yarısı 4 büyüklüğünde deprem
Kartal’da takla atan araçta 2 kişi ağır yaralandı Kartal'da takla atan araçta 2 kişi ağır yaralandı

00:40
Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Nahyan ile görüştü
Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Nahyan ile görüştü
00:34
Trump’ın İran’la anlaşma sağlanamazsa İsrail’e saldırı için destek vereceği iddiası
Trump'ın İran'la anlaşma sağlanamazsa İsrail'e saldırı için destek vereceği iddiası
23:13
Nuri Şahin’den Bertuğ Yıldırım’ın son durumuna ilişkin açıklama: Muhtemelen elmacık kemiği kırıldı
Nuri Şahin'den Bertuğ Yıldırım'ın son durumuna ilişkin açıklama: Muhtemelen elmacık kemiği kırıldı
22:59
Epstein skandalında Manchester United bağlantısı: Ünlü modele ahlaksız teklif
Epstein skandalında Manchester United bağlantısı: Ünlü modele ahlaksız teklif
20:57
Darphane iki madeni paranın üretimini durdurdu
Darphane iki madeni paranın üretimini durdurdu
20:42
Bahçeli’den Uraz Kaygılaroğlu’na telefon
Bahçeli'den Uraz Kaygılaroğlu'na telefon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 03:26:46. #7.11#
SON DAKİKA: Manisa'da Fırtına Hasara Yol Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.