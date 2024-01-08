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Manisa'daki Geri Dönüşüm Tesisi Yangınına Müdahale Ediliyor - Son Dakika
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Manisa'daki Geri Dönüşüm Tesisi Yangınına Müdahale Ediliyor

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle oluşan duman geniş bir alandan görülebiliyor. Aynı tesiste daha önce de 22 Haziran 2023'te yangın çıkmış ve ekiplerin müdahalesiyle söndürülmüştü.

Manisa\'daki Geri Dönüşüm Tesisi Yangınına Müdahale Ediliyor
08.01.2024 - 14:54,
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Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın nedeniyle oluşan duman geniş bir alandan görülebiliyor.

Öte yandan aynı tesiste 22 Haziran 2023'te de yangın çıkmış, ekiplerin müdahalesiyle söndürülmüştü.

Kaynak: AA
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