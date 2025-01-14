Manisa'da Gıda Güvenliği İçin Kapsamlı Denetimler Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Manisa'da Gıda Güvenliği İçin Kapsamlı Denetimler Yapıldı

Manisa\'da Gıda Güvenliği İçin Kapsamlı Denetimler Yapıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla 2024 yılında marketlerden pazar yerlerine kadar çeşitli denetimler gerçekleştirdi. 784 cezai işlemin uygulandığı denetimlerde, halk sağlığının korunması hedefleniyor.

14.01.2025 10:59  Güncelleme: 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı Haller Şube Müdürlüğü, 2024 yılında gerçekleştirdiği kapsamlı denetimlerle halk sağlığını korumak için çalıştı. 2025 yılında da çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini belirten Başkan Ferdi Zeyrek, "Vatandaşlarımızın memnuniyetini ve gıda güvenliğini her zaman ön planda tutacağız" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı Haller Şube Müdürlüğü; yıl boyunca marketler, manavlar, pazar yerleri ve yol denetimleri gibi çeşitli alanlarda kapsamlı bir denetim süreci yürüttü.

784 adet cezai işlem uygulandı

Yıl boyunca yapılan denetimlerde, üreticiden tüketiciye kadar tüm paydaşların haklarını korumak, ürünlerin doğru takibini sağlamak ve kayıt dışı faaliyetleri engellemek için titiz bir çalışma gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda kurallara uymayan meslek mensuplarına toplam 784 adet cezai işlem uygulandı. Böylece, haksız rekabetin önüne geçildi, ürünlerin takibi sağlandı ve vatandaşların güvenli gıdaya ulaşmaları sağlanıp tüketim hakları korundu.

Başkan Zeyrek, denetimlerin önemine dikkati çekerek, "Vatandaşlarımızın sağlıklı, güvenilir ve kayıt altındaki ürünlere ulaşmasını sağlamak en önemli önceliğimiz. Kayıt dışı ticaretin engellenmesi, halk sağlığının korunması ve güvenli tüketimin teşvik edilmesi için yaptığımız denetimlerle, şehrimizi daha yaşanabilir bir hale getirmeyi hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın memnuniyetini ve gıda güvenliğini her zaman ön planda tutarak, 2025 yılında da çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güncel, Manisa, Sağlık, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da Gıda Güvenliği İçin Kapsamlı Denetimler Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:12 Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar
22:59 Netanyahu pes etti: Gazze’de ateşkes artık an meselesi Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi
22:30 Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu
21:39 Küle dönen Los Angeles’ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir
19:34 Rusya’dan PKK’ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
09:27 Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu
09:27 Sözleriyle gündem olan Mourinho’nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor
09:20 AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi
09:17 Fatih Terim’in takımında ayrılık Fatih Terim'in takımında ayrılık
08:57 Menzil Cemaati’nde taşlı sopalı inşaat kavgası Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası
08:55 Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak
08:42 Kostic’in pozisyonu penaltı mı değil mi Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti Kostic'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
08:06 Edirne ve Kırklareli’nde okullara kar tatili Edirne ve Kırklareli'nde okullara kar tatili
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2025 06:43:28. #1.12#
SON DAKİKA: Manisa'da Gıda Güvenliği İçin Kapsamlı Denetimler Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.