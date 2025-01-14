Manisa\'da Gıda Güvenliği İçin Kapsamlı Denetimler Yapıldı

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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı Haller Şube Müdürlüğü, 2024 yılında gerçekleştirdiği kapsamlı denetimlerle halk sağlığını korumak için çalıştı. 2025 yılında da çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini belirten Başkan Ferdi Zeyrek, "Vatandaşlarımızın memnuniyetini ve gıda güvenliğini her zaman ön planda tutacağız" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı Haller Şube Müdürlüğü; yıl boyunca marketler, manavlar, pazar yerleri ve yol denetimleri gibi çeşitli alanlarda kapsamlı bir denetim süreci yürüttü.

784 adet cezai işlem uygulandı

Yıl boyunca yapılan denetimlerde, üreticiden tüketiciye kadar tüm paydaşların haklarını korumak, ürünlerin doğru takibini sağlamak ve kayıt dışı faaliyetleri engellemek için titiz bir çalışma gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda kurallara uymayan meslek mensuplarına toplam 784 adet cezai işlem uygulandı. Böylece, haksız rekabetin önüne geçildi, ürünlerin takibi sağlandı ve vatandaşların güvenli gıdaya ulaşmaları sağlanıp tüketim hakları korundu.

Başkan Zeyrek, denetimlerin önemine dikkati çekerek, "Vatandaşlarımızın sağlıklı, güvenilir ve kayıt altındaki ürünlere ulaşmasını sağlamak en önemli önceliğimiz. Kayıt dışı ticaretin engellenmesi, halk sağlığının korunması ve güvenli tüketimin teşvik edilmesi için yaptığımız denetimlerle, şehrimizi daha yaşanabilir bir hale getirmeyi hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın memnuniyetini ve gıda güvenliğini her zaman ön planda tutarak, 2025 yılında da çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" diye konuştu.