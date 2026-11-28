Manisa'nın Yunusemre ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi İbrahim Yüce (74), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Merkezefendi Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitiren Yüce için 75. Yıl Mahallesi'ndeki Hüseyin Dede Camisi'nde kılınan namazın ardından askeri cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Yüce'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Yunusemre Kaymakamı Celalettin Cantürk, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Yusuf Kıyışkan ile gaziler katıldı.

Cenaze namazının ardından askerlerin omuzlarında cenaze aracına taşınan Yüce'nin naaşı, Kırtık Mezarlığı'nda toprağa verildi.