Manisa'da Hayvan İçme Suyu Göletlerinde Temizlik Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Manisa'da Hayvan İçme Suyu Göletlerinde Temizlik Çalışmaları Başladı

Manisa\'da Hayvan İçme Suyu Göletlerinde Temizlik Çalışmaları Başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula ilçesindeki Kenger Mahallesi'nde iki hayvan içme suyu göletinde başlattığı temizlik çalışmalarıyla, üreticilere destek sağlamayı hedefliyor. Bu çalışmalar, hayvancılığın yaygın olduğu kırsal mahallelerde gerçekleştiriliyor.

30.09.2024 15:52  Güncelleme: 15:58
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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula ilçesine bağlı Kenger Mahallesi'nde bulunan 2 adet hayvan içme suyu göletinde temizlik çalışması başlattı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın yaygın olduğu kırsal mahallelerdeki çalışmalarına devam ediyor. Hayvancılık ile gelir sağlayan mahallelerde bulunan mevcut hayvan içme suyu göletlerinde temizlik yaparak üreticilere destek sağlayan Büyükşehir Belediyesi, Kula ilçesi Kenger Mahallesi'nde bulunan 2 adet gölette başladığı temizlik faaliyetlerini de en kısa sürede tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunacak.

Temiz su kaynağı sağlanıyor

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, "Her alanda üreticilerimizin yanındayız. Hayvan içme suyu göletlerinde temizlik, bakım ve onarım çalışmaları da hayvancılığın yaygın olduğu ilçelerimizde kurumumuzun imkanları dahilinde sürüyor. Bu kapsamda Kula ilçemiz Kenger Mahallemizde bulunan göletlerde temizlik çalışmalarına başladık. Merada otlayan besi hayvanlarının ve yaban hayvanlarının özellikle yaz aylarında daha da ihtiyaç duyduğu temiz su kaynağını bu göletler vasıtasıyla sağlamış oluyoruz. Tarım şehri Manisa'mızda, üreticimize desteklerimiz sürecek" dedi.

Kaynak: ANKA

Manisa, Güncel, Çevre, Yaşam, Kula, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da Hayvan İçme Suyu Göletlerinde Temizlik Çalışmaları Başladı - Son Dakika

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