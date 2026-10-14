Manisa'da iki doktora hastanın bağırsağındaki yabancı cisim nedeniyle hapis istendi

Manisa'da bir hastanın kalın bağırsağında yabancı cisim bulunmasına ilişkin, iki doktor hakkında görevin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme gösterme suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 28 Haziran 2022'de Serap Konuşkan'ın Manisa Şehir Hastanesi'nde safra kesesi ameliyatı olduğu, ameliyatın ardından şikayetleri devam eden Konuşkan'ın tetkiklerinde kalın bağırsağında yabancı cisim şüphesi tespit edildiği anlatıldı.

Hastanın 14 Şubat 2024'te yeniden ameliyat edildiği ve kalın bağırsağındaki yabancı cismin çıkarıldığı, apse alanının temizlendiği anlatılan iddianamede, Konuşkan'ın ameliyat sonrası yaşadığı sorunlara ve doktorların kendisinden şikayetini geri çekmesini istediklerine ilişkin beyanlarına yer verildi.

İddianamede yer verilen Adli Tıp Kurumu 7. Adli Tıp İhtisas Kurulunun raporunda ise ikinci ameliyatta çıkarılan cismin niteliğinin mevcut verilerle belirlenemediği, cismin patolojik incelemeye gönderilmemesinin tıbben uygun olmadığı belirtildi.

Raporda, ilk ameliyatı gerçekleştiren doktor Y.Ö'nün uygulamalarının tıbben uygun olup olmadığı konusunda değerlendirme yapılamadığı, ikinci ameliyatta çıkarılan cismin patolojik incelemeye gönderilmesinin beklendiği, ilgili hekim tarafından bu cismin patolojik incelemeye gönderilmemesinin tıbben uygun olmadığı, S.Ö'nün uygulamalarının tıp biliminin genel kabul görmüş ilke ve kurallarına uygun olmadığı kaydedildi.

Savcılık, iki doktorun "görevin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme gösterme" suçlarından cezalandırılmalarını talep etti.

İddianame, Manisa 1. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.