Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden İş Güvenliği Uzmanlarına Kkd Eğitimi

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, iş güvenliği uzmanlarına yönelik kişisel koruyucu donanım (KKD) eğitimi düzenledi. Program kapsamında uzmanlar, koruyucu ekipmanların kullanımı konusunda bilgilendirilirken, bir üretim tesisine gerçekleştirilen teknik gezide üretim süreçlerini de yerinde inceleme fırsatı buldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, çalışanların sağlıklı ve güvenli koşullarda görev yapabilmesi amacıyla iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'na bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından iş güvenliği uzmanlarına yönelik Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) kullanımı eğitimi ve ürün tanıtım programı gerçekleştirildi.

MEVZUAT HÜKÜMLERİ ANLATILDI

Programda, kişisel koruyucu donanım alanında faaliyet gösteren firmaların uzman eğitmenleri tarafından katılımcılara KKD'lerin doğru seçimi, kullanımı, muhafazası ve periyodik kontrollerine ilişkin bilgiler aktarıldı. Eğitimlerde; baş, göz, yüz, işitme, solunum, el ve ayak koruyucuları ile düşmeye karşı kullanılan ekipmanların kullanım esasları uygulamalı olarak anlatıldı. İş güvenliği uzmanları, farklı çalışma ortamlarında karşılaşılabilecek risklere uygun koruyucu ekipmanların seçimi konusunda bilgilendirilirken, yeni nesil ürünleri de yakından inceleme fırsatı buldu. Program kapsamında ekipmanların teknik özellikleri, kullanım ömürleri ve ilgili mevzuat hükümleri hakkında da detaylı değerlendirmeler yapıldı.

KKD KULLANIMINDA GÜNCEL BİLGİLER PAYLAŞILDI

İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü yetkilileri, çalışanların güvenliğinin sağlanmasında kişisel koruyucu donanımların hayati öneme sahip olduğunu belirterek, düzenlenen eğitimlerin iş sağlığı ve güvenliği kültürünün güçlendirilmesine katkı sunduğunu ifade etti. Ayrıca iş güvenliği uzmanlarının güncel teknolojileri ve koruyucu ekipmanları yakından takip etmesinin, sahadaki uygulamaların etkinliğini artırdığı vurgulandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin çalışanların güvenliğini önceleyen yaklaşımı doğrultusunda iş sağlığı ve güvenliği alanındaki eğitim faaliyetlerini sürdüreceği bildirildi.

ÜRETİM SÜRECİ YERİNDE İNCELENDİ

Eğitim programı kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi iş güvenliği uzmanları için Saruhanlı ilçesinde faaliyet gösteren kişisel koruyucu donanım üreticisi bir firmaya teknik gezi de düzenlendi. Gezi sırasında üretim süreçlerini yerinde inceleyen uzmanlar, koruyucu ekipmanların tasarım, üretim ve kalite kontrol aşamaları hakkında bilgi aldı. Katılımcılar, kullanılan teknolojileri yakından görme ve sahada karşılaşılan ihtiyaçlara yönelik geliştirilen çözümleri değerlendirme fırsatı buldu. Teknik geziyle birlikte iş güvenliği uzmanlarının kişisel koruyucu donanımlara ilişkin bilgi ve farkındalıklarının artırılması, ürünlerin kullanım alanları ile teknik özelliklerinin daha yakından tanınması hedeflendi.