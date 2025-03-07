Manisa'da Kadın Çalışanlara 8 Mart İçin İdari İzin

(MANİSA) - Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, belediyede görev yapan kadın personele, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde bir günlük idari izin kullanma hakkı tanıdı.

Durbay, kadınların çalışma hayatındaki ve toplumsal yaşamdaki önemine dikkati çekerek, belediyenin tüm kadın çalışanlarına bir gün idari izin yapma hakkının tanınmasını sağladı.

Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ayrıca Belediye Başkan Yardımcıları Yenal Yıldırım, Onur Ceylan ve Özge İldem, belediye bünyesinde görev yapan kadın personeli ziyaret etti. Ziyaretlerde, kadın çalışanların emeklerine duyulan saygı ve takdir dile getirildi.

Kadınların toplumun her alanında güçlü bir şekilde yer alması gerektiğini vurgulayan Başkan Yardımcıları Yıldırım, Ceylan ve İldem; kadın çalışanlara verdikleri emek için teşekkür etti.

Ziyaretler sırasında kadın personele hediyeler takdim edilerek bu özel günün anlamı pekiştirildi.