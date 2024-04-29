Manisa'da Kadın Cinayeti ve İntihar - Son Dakika
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Manisa'da Kadın Cinayeti ve İntihar

Manisa\'da Kadın Cinayeti ve İntihar

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir kadın, eşi tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. Eşinin ardından aynı silahla intihar eden adamın psikolojik tedavi gördüğü ve çiftin 2 çocuğunun olay sırasında odalarında olduğu belirlendi.

29.04.2024 09:29
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde eşini tüfekle vurarak öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

Yeni Mahalle Bozdağ Sokak'taki bir evden gelen silah sesleri üzerine olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekibi, evde tüfekle vurulmuş halde bulunan Buse Demirkıran'ın (23) hayatını kaybettiğini belirledi.

Aynı binanın çatısında ise eşi Hamza Demirkıran'ın (24) aynı tüfekle kendisini öldürdüğü saptandı.

Hamza Demirkıran'ın bir süredir psikolojik tedavi gördüğü, eşini yatak odasında tüfekle vurduğu, çiftin 2 çocuğunun ise olay sırasında odalarında olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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