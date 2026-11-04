Manisa'da kamyon kavşak inşaatındaki istinat duvarına çarptı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Manisa'da kamyon kavşak inşaatındaki istinat duvarına çarptı, 2 kişi yaralandı

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Manisa\'da kamyon kavşak inşaatındaki istinat duvarına çarptı, 2 kişi yaralandı
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kontrolden çıkan kamyon, kavşak inşaatındaki istinat duvarına çarptı; kamyonun sürücüsü ve yanındaki yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde kavşak inşaatındaki istinat duvarına çarpan kamyonun şoförü Cengiz Binici (57) ve yanındaki Emin Salı (25) yaralandı.

Kaza, Şehzadeler ilçesi Doğu Çevre Yolu Otogar yakınlarında yapımı süren Gediz Işıklı Kavşağı inşaat sahasında meydana geldi. Turgutlu'dan Yeni Otogar yönüne giden Cengiz Binici, kullandığı 35 AAZ 019 plakalı kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon, kavşak inşaatında yapımı süren istinat duvarına çarptı. Kamyon şoförü Cengiz Binici ile yanındaki Emin Salı yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralan 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
ŞehzadelerOtomobilGüncelManisaPolisSon Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da kamyon kavşak inşaatındaki istinat duvarına çarptı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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