Manisa'da Kiraz Yeme Yarışmasında Birinci Olan Yarışmacı 2 Kilo 450 Gram Kiraz Yedi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Manisa'da Kiraz Yeme Yarışmasında Birinci Olan Yarışmacı 2 Kilo 450 Gram Kiraz Yedi

Manisa\'da Kiraz Yeme Yarışmasında Birinci Olan Yarışmacı 2 Kilo 450 Gram Kiraz Yedi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Uluderbent mahallesinde düzenlenen kiraz yeme yarışmasında, 10 dakikada 2 kilo 450 gram kiraz yiyen Adem Gökçen birinci oldu. Yarışmaya 20 yarışmacı katıldı ve ikinci ve üçüncülük sıralamasını Dursun Gökçen ve Serkan Kıyak elde etti. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Uluderbent'in kirazıyla ünlü bir bölge olduğunu ve festivalin bu değerleri tanıtmayı amaçladığını belirtti.

02.06.2024 09:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, kiraz yeme yarışmasında 10 dakikada 2 kilo 450 gram kiraz yiyen yarışmacı birinci oldu.

Kiraz üretiminde önde gelen mahallelerden Uluderbent'te, kiraz festivali kapsamında yapılan etkinliğe 20 yarışmacı katıldı.

Yarışmada, 10 dakikada en çok kiraz yiyen Adem Gökçen birinci, kardeşi Dursun Gökçen ikinci, Serkan Kıyak üçüncü oldu.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Uluderbent'in kirazıyla meşhur bir bölge olduğunu belirterek, "Biz de festival yaparak hem Uluderbent'in kültürel değerlerini, hem de yöresel ürünlerini tanıtmayı hedefliyoruz. Birincimiz 2 kilogram 450 gram kirazı on dakikada yiyerek birinciliği hak etti." dedi.

Kaynak: AA

Ahmet Öküzcüoğlu, Uluderbent, Alaşehir, Gökçen, Manisa, Kiraz, Festival, Tarım, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da Kiraz Yeme Yarışmasında Birinci Olan Yarışmacı 2 Kilo 450 Gram Kiraz Yedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:27 Facia kamerada İstanbul Küçükçekmece’deki 3 katlı bina böyle çöktü Facia kamerada! İstanbul Küçükçekmece'deki 3 katlı bina böyle çöktü
10:07 İstanbul Valisi Gül Küçükçekmece’de çöken binayla ilgili son durumu açıkladı İstanbul Valisi Gül Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili son durumu açıkladı
09:38 Alman polisi Mehmet’i arıyor Eşini başından vurup gittiği berber dükkanında katliam yaptı Alman polisi Mehmet'i arıyor! Eşini başından vurup gittiği berber dükkanında katliam yaptı
09:00 İstanbul Küçükçekmece’de bina çöktü Enkaz altında kalanlar var İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
08:26 3 ilçe ve 4 belde de sandıklar tekrar kuruldu 3 ilçe ve 4 belde de sandıklar tekrar kuruldu
09:45 Pazar sabahı korkunç olay İstanbul’da çöken 3 katlı binadan ilk görüntüler geldi Pazar sabahı korkunç olay! İstanbul'da çöken 3 katlı binadan ilk görüntüler geldi
08:41 AK Partili Emin Akbaşoğlu duyurdu Ruhsatsız silahlarla ilgili düzenleme geliyor AK Partili Emin Akbaşoğlu duyurdu! Ruhsatsız silahlarla ilgili düzenleme geliyor
08:00 Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor
00:46 Ankara’da otomobil düğüne daldı: 4 yaralı Ankara'da otomobil düğüne daldı: 4 yaralı
00:13 ’’Filenin Sultanları’’, Güney Kore’yi mağlup etti ''Filenin Sultanları'', Güney Kore'yi mağlup etti
23:52 Borussia Dortmund’u 2-0 yenen Real Madrid Şampiyonlar Ligi şampiyonu Borussia Dortmund'u 2-0 yenen Real Madrid Şampiyonlar Ligi şampiyonu
23:51 İstanbul’da tekne battı, içindekiler ölümden döndü İstanbul'da tekne battı, içindekiler ölümden döndü
23:49 Mourinho, Fenerbahçeli taraftarlara seslendi: Kadıköy’de buluşuyoruz Mourinho, Fenerbahçeli taraftarlara seslendi: Kadıköy'de buluşuyoruz
23:49 İsrail’de aşırı sağcı bakanlardan Netanyahu’ya tehdit: Savaşı bitirirse hükümeti deviririz İsrail'de aşırı sağcı bakanlardan Netanyahu'ya tehdit: Savaşı bitirirse hükümeti deviririz
22:27 ABD’de FETÖ’cü, canlı yayında Türk gazeteciye saldırdı ABD'de FETÖ'cü, canlı yayında Türk gazeteciye saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2024 10:42:13. #1.12#
SON DAKİKA: Manisa'da Kiraz Yeme Yarışmasında Birinci Olan Yarışmacı 2 Kilo 450 Gram Kiraz Yedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement