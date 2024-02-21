Manisa Turgutlu'da Lastik Tamirhanesinde Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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Manisa Turgutlu'da Lastik Tamirhanesinde Çıkan Yangın Söndürüldü

Manisa Turgutlu\'da Lastik Tamirhanesinde Çıkan Yangın Söndürüldü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan Ergenekon Mahallesi'ndeki bir lastik tamirhanesinde bilinmeyen nedenlerle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın sonucunda iş yerinde hasar meydana geldi.

21.02.2024 21:17  Güncelleme: 21:20
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde lastik tamirhanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ergenekon Mahallesi'ndeki bir lastik tamirhanesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü, iş yerinde hasar meydana geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Manisa Turgutlu'da Lastik Tamirhanesinde Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa Turgutlu'da Lastik Tamirhanesinde Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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