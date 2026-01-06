Öğrenciler Mabem'in Ödüllü Sınavında Ter Döktü - Son Dakika
Öğrenciler Mabem'in Ödüllü Sınavında Ter Döktü

06.01.2026 16:15  Güncelleme: 17:41
Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri (MABEM), 7. ve 11. sınıf öğrencileri için düzenlediği ödüllü sınavı 17 ilçede eş zamanlı olarak gerçekleştirdi. Sonuçlar 13 Ocak'ta açıklanacak.

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri (MABEM), 7. ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlediği ödüllü öğrenci alım sınavını 17 ilçede eş zamanlı gerçekleştirdi. Sonuçlar, 13 Ocak'ta açıklanacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tüm MABEM merkezlerinde eş zamanlı olarak yapılan sınavlar, sabah ve öğleden sonra olmak üzere gün içerisinde farklı saatlerde uygulandı. Sınavda başarılı olan öğrenciler, MABEM'e kayıt hakkı kazanarak ücretsiz ve nitelikli eğitim imkanlarından faydalanma fırsatı elde edecek.

Sınav ve MABEM'in işleyişi hakkında bilgi veren Yunusemre MABEM İdarecisi Mustafa Karakaya, MABEM'in eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan eğitim hizmetlerinden biri olduğunu vurguladı. Karakaya, 17 ilçede görev yapan 300'ün üzerinde öğretmenle her yıl 7 binden fazla öğrenciye sınav sürecinde rehberlik ettiklerini söyledi.

Sınav sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Karakaya, "Öğrencilerimizin sınav sürecinde ihtiyaç duyduğu tüm kaynakları temin ediyor, ileri test çözme teknikleri sunuyoruz. Etütler ve bire bir çalışmalarla tam öğrenme modelini uyguluyor, yapay zeka destekli analizlerle öğrencilerimizin çalışma programlarını oluşturuyoruz. Ödüllü öğrenci alım sınavımız, yaklaşık 2 bin öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Sınav süresince velilerimize yönelik bilgilendirmelerimiz de oldu. Sınav sonuçları 13 Ocak'ta açıklanacak ve tüm birimlerimiz velilerimizle randevu oluşturarak süreci yürütecek. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak tüm evlatlarımızın yanındayız" dedi.

Öğrenci velisi Hatice Kuş, "Büyük oğlum daha önce MABEM'e gelmişti ve çok memnun kalmıştık. Şimdi ortanca oğlum için geldik. Bire bir dersler, eğitim koçluğu ve randevu sistemi bizim için çok faydalı oldu. Memnuniyetimiz nedeniyle devam etmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

Velilerden Resul Coşkun ise "Manisalıyım ve bu hizmetin öğrenciler için büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Ekonomik açıdan da oldukça ulaşılabilir. Çocuğum yaklaşık iki yıldır MABEM'e geliyor ve çok memnun. Bu eğitim hizmetleri için Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.