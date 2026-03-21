Manisa\'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Yağmurlu Mahallesi Yağmurlu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, ehliyetsiz sürücü Bedirhan A'nın (16) kullandığı plakasız motosiklet ile Hasan Ali A. idaresindeki 45 F 5722 plakalı kamyonet henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan sürücü ve yolcu konumundaki Doğan G. (15) yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı Doğan G. ile Bedirhan A., ambulansla Akhisar Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyonetin sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.