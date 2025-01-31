Manisa'da Nüfus Mübadelesi'nin 102. Yılı İçin Anma Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Manisa'da Nüfus Mübadelesi'nin 102. Yılı İçin Anma Etkinliği Düzenlendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Giritliler Derneği iş birliğiyle Nüfus Mübadelesi'nin 102'nci yılına özel anma etkinliği yapıldı. Etkinlikte sergi ve konser düzenlendi, mübadele dönemine ait belgeler ve fotoğraflar sergilendi.

31.01.2025 17:00  Güncelleme: 18:07
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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, Giritliler Derneği iş birliğiyle Nüfus Mübadelesi'nin 102'nci yılına özel anma etkinliği düzenledi.

Manisa Kültür Merkezi Lale Salonu'nda, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi ile Giritliler Derneği'nin iş birliğinde anma etkinliği gerçekleştirildi. Programa, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mesut Doğan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Şube Müdür Vekili Ahmet Kaş, Manisa Giritliler Derneği Başkanı Gülseren Toker, dernek üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlik kapsamda düzenlenen konser ve fotoğraf sergisi, bir asırlık geçmişe ışık tuttu. Sergide, mübadele dönemine ait tarihi belgeler, göç eden ailelerin fotoğrafları ve o döneme ait çeşitli eşyalar yer aldı. Ziyaretçiler, sergi aracılığıyla mübadelenin bireyler ve toplum üzerindeki etkisini daha yakından hissetme fırsatı buldu. 'Yüzyıllık geçmişe yolculuk' sergisi 2 Şubat'a kadar ziyaretçileri ağırlamaya devam edecek.

Uluslararası Kültürel Köprüler Vakfı'nın kurucu üyesi Evrim Ateşler, serginin ardından bir konser verdi. Ateşler ve müzisyenler,dinleyecilere Türk-Yunan ortak kültürüne ait eserler sundu. Sanatçının seslendirdiği Rumeli ve Girit ezgileri, mübadelenin yalnızca bir göç süreci olmadığını, aynı zamanda halkların ortak duygularını ve kültürel bağlarını koruyan bir miras olduğunu hatırlattı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, bu tür etkinliklerin hem tarihi hafızayı canlı tutma hem de toplumsal dayanışmayı artırma noktasında önemli olduğunu belirterek, Manisa'nın çok kültürlü kimliğine ve mübadelenin bu kimlik içindeki yerine her zaman sahip çıkacaklarını vurguladı.

Kaynak: ANKA

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