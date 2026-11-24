Manisa'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğretmenlerden oluşan Maarif Halk Topluluğu halk oyunları gösterisi sundu.

Kutlama programı Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı'nda devam etti. Burada konuşan Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ile ebediyete intikal eden öğretmenleri rahmetle andı.

Öğretmenliğin yalnızca bir meslek olmadığını belirten Vali Özkan, öğretmenlerin nesillere ve insanlara değer katan, yarının katma değer üreticilerine rehberlik eden ve yön veren önemli aktörler olduğunu ifade etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Uğurelli de milletlerin öğretmeninin ufku kadar büyük olduğunu kaydederek, "İnsanı yaşatan yalnızca nefesi değil, o nefese mana veren irfanıdır. İrfanı yaşatan, onu bir ömür sadakatle taşıyan öğretmenidir." dedi.

Konuşmaların ardından mesleğe yeni başlayan öğretmenler öğretmen andını içti, öğrencilerin hazırladığı tiyatro gösterisi ile koro ve orkestra dinletisi sunuldu.

Programın sonunda Vali Vahdettin Özkan, resim sergisini ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.