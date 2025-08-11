Manisa'da Orman Yangını

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor.
Şehzadeler'in Sarıalan Mahallesi'nde saat 16.45 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye 4 hava aracı, 17 söndürme ekibi, 3 iş makinesi sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor.
