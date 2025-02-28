Manisa'da Ramazan Etkinlikleri Başlıyor - Son Dakika
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Manisa'da Ramazan Etkinlikleri Başlıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayını birlik ve beraberlik içinde geçirmek için hazırlıklarını tamamladı. Cumhuriyet Meydanı'nda çeşitli etkinlikler ve iftar yemekleri ile Manisalılar manevi bir atmosferde buluşacak.

28.02.2025 15:23  Güncelleme: 15:38
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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayını birlik, beraberlik ve yardımlaşma ruhuyla en güzel şekilde yaşatmak için hazırlıklarını tamamladı. Manisalılar, Ramazan ayı boyunca Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek etkinliklerle hem manevi atmosferi hissedecek hem de eğlenceli anlar yaşayacak.

Ramazan ayı boyunca her akşam Cumhuriyet Meydanı'nda iftar yemeği verecek olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmak için de çeşitli etkinliklerle vatandaşlara keyifli ve manevi bir atmosfer sunacak.

İftar sonrası, Hacivat-Karagöz gölge oyunu, meddah ve orta oyunu, semazen gösterileri, mehter takımı konserleri, tasavvuf müziği konserleri gibi geleneksel gösterilerle vatandaşlara unutulmaz anlar yaşatacak. Aşuk ile Maşuk ve kukla gösterileri de Ramazan akşamlarını renklendirecek. Ramazan'ın manevi iklimini daha da pekiştirmek amacıyla iftardan sonra Kuran-ı Kerim okutulacak.

Her akşam Sinan Üzer'in katılımıyla iftar sohbetleri gerçekleşecek. 1, 11, 20 ve 2 8 Mart günlerinde iftar saatinden sonra, Mehter Takımı konser verecek. 2 ve 5 Mart'ta da sihirbaz gösterileri gerçekleştirilecek. Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı tarafından 1, 3, 5, 9, 12, 16, 20, 22 ve 25 Mart'ta tasavvuf müziği konserleri düzenlenirken 3, 4, 7, 9, 12, 15, 16, 17, 21 ve 25 Mart'ta da semazen gösterileri izleyicilerle buluşacak.

Ayrıca, 2, 6, 8, 13, 14, 19, 23, 24 ve 27 Mart'ta Karagöz-Hacivat gölge oyunu, 2, 8, 14, 24 Mart'ta meddah ve orta oyunu, 13, 19, 23, 27 Mart'ta Aşuk ile Maşuk, ve 6, 7, 10, 15, 17 Mart'ta kukla gösterileri gibi geleneksel sahne sanatlarıyla vatandaşlar unutulmaz anlar yaşayacak.

Özel günlerde özel etkinlikler

Ramazan ayı boyunca  özel etkinlikler de planlandı. 8 Mart'ta Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir kadın konuşmacı, 18 Mart'ta ise Çanakkale Zaferi temalı özel bir etkinlik ve Çanakkale Türküleri Konseri gerçekleştirilecek. 21 Mart'ta Celil Altınbilek ile Nevruz ve Mesir Festivali sohbeti ile Aşık Veysel Anma Konseri, 22 Mart'ta Down sendromlu gençlerin dans gösterisi, 26 Mart Kadir Gecesi özel etkinliği düzenlenecek. 29 Mart'ta da kapanış etkinliğiyle Ramazan coşkusu taçlanacak.

İkramlarla paylaşma ruhu canlanacak

İftar sonrasında her akşam Cumhuriyet Meydanı'nda Ramazan'ın paylaşma ruhuna uygun olarak pamuk şeker, Osmanlı macunu, şerbet, çay ve kahve ikram edilecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu etkinliklerle hem gelenekleri yaşatmayı hem de Ramazan ayının huzurunu Manisalılara en güzel şekilde hissettirmeyi amaçlıyor. Büyükşehir Belediyesi, Manisalıları Ramazan akşamlarında Cumhuriyet Meydanı'nda buluşmaya davet ediyor.

Kaynak: ANKA

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