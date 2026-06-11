Manisa'da Rüşvet Soruşturması: 3 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Manisa'da Rüşvet Soruşturması: 3 Kişi Tutuklandı

Manisa\'da Rüşvet Soruşturması: 3 Kişi Tutuklandı
11.06.2026 20:18
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Uşak Belediyesine yönelik rüşvet soruşturmasında 3 kişi tutuklandı, soruşturma sürüyor.

Manisa'da, Uşak Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında suç örgütüne üye olma ve rüşvet suçlarından tutuklanan Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan ile hareket ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Şehzadeler Belediyesi Emlak Yatırım İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürü C.Y. ile Gözaçan'ın şoförü A.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, suç örgütüne üye olma ve rüşvet suçlamalarıyla sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, HTS kayıtları ve diğer delillerin incelenmesi neticesinde Demirhan Gözaçan ile hareket ettikleri değerlendirilen C.Y. ile A.D. hakkında gözaltı kararı vermiş, şüpheliler polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Manisa, Uşak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da Rüşvet Soruşturması: 3 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Simge Vergili Simge Vergili:
    üzücü bir durum yani belediye yönetiminde böyle şeyler olmaz olur ama maalesef oluyo hukuk süreci adil olur umarız 0 0 Yanıtla
  • Fatma Ece Yeşilyurt Fatma Ece Yeşilyurt:
    Manisa'da işler gittikçe kötüye gidiyor. Belediye yönetiminde bu tür sorunlar çok endişe verici. Adalet yerini bulmalı ve sorumluların cezalandırılması gerekir. 0 0 Yanıtla
  • Yelda Lionheart Yelda Lionheart:
    vay be bu işler nasıl çıkıp ortaya geliyo ya belediyede çalışan adamlar rüşvet alıyo tabi ki yanlış da devletin kontrolü daha sıkı olması lazım bence yani başkan danışmanı falan diyince insan şaşırıyo ama neyse hukuk işler umarım cezaları da ağır olur 0 0 Yanıtla
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