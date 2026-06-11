Manisa\'da Rüşvet Soruşturması: 3 Kişi Tutuklandı

Yelda Lionheart:

vay be bu işler nasıl çıkıp ortaya geliyo ya belediyede çalışan adamlar rüşvet alıyo tabi ki yanlış da devletin kontrolü daha sıkı olması lazım bence yani başkan danışmanı falan diyince insan şaşırıyo ama neyse hukuk işler umarım cezaları da ağır olur