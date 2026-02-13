Manisa'da Sağanak Taşkınlara Neden Oldu

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde sağanak nedeniyle Tekeller Çayı taştı. Taşkın nedeniyle 20 kırsal mahalleyi şehir merkezine bağlayan Tekeliler Köprüsü, su altında kaldı.

Manisa'da etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Şehzadeler'de sağanak nedeniyle debisi yükselen Tekeller Çayı taştı. Taşkın nedeniyle 20 kırsal mahalleyi şehir merkezine bağlayan Tekeliler Köprüsü ile etrafındaki üzüm bağları, su altında kaldı. Bölgedeki asfalt yolun yaklaşık 300 metrelik bölümünde yer yer 30 santimetreye ulaşan su birikintisi oluştu.

SÜRÜCÜLERE UYARI

Güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi. Yağışın zaman zaman etkisini azaltması ve su seviyesinin düşmesi ile yalnızca yüksek araçların kontrollü şekilde geçişine izin verildi. Yetkililer, özellikle yağışın yoğunlaştığı saatlerde köprünün kullanılmaması konusunda sürücülere uyarıda bulundu.