Manisa Büyükşehir Belediyesi, Karaosmanoğlu Sanayi Sitesi'nde Altyapı Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Karaosmanoğlu Sanayi Sitesi'nde Altyapı Çalışmalarını Sürdürüyor

22.01.2026 12:16  Güncelleme: 13:25
Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ, Akhisar Karaosmanoğlu Sanayi Sitesi'nde yıllardır süregelen altyapı sorunlarını gidermek için kapsamlı çalışmalar yürütüyor. Projenin ikinci etabı ile yağmur suyu ve kanalizasyon hatları döşeniyor.

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar Karaosmanoğlu Sanayi Sitesi'nde kronikleşen altyapı sorunlarını çözmek için çalışmalarını sürdürüyor. Birinci etabı tamamlanan projenin ikinci etabı kapsamında yağmur suyu ve kanalizasyon hatları döşenirken, bölgenin çehresi modern üstyapı çalışmalarıyla değişecek.

Projenin ikinci etabı kapsamında 3 bin 900 metre yağmur suyu hattı ve 2 kilometrelik kanalizasyon hattı imalatı gerçekleştiriliyor. Altyapı çalışmalarının hemen ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri devreye girerek, bölgenin üstyapısını baştan aşağı yenileyecek.

"Besim Başkanımızın bu soruna el atması bizler için çok kıymetli"

Sanayi esnafının uzun yıllardır çektiği altyapı sıkıntılarına son vermek istediklerini belirten MASKİ Genel Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Orhan Gökdemir, çalışmaların titizlikle sürdüğünü belirterek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu'nun talimatıyla esnafımızın yıllardır süregelen mağduriyetini kalıcı olarak gidermeyi hedefliyoruz. İkinci etabı da kısa sürede tamamlayarak üst yapı çalışmalarına zemin hazırlayacağız. Sanayi sitemiz, modern ve sorunsuz bir yapıya kavuşacak" dedi.

Yıllardır kendi imkanlarıyla çözüm üretmeye çalışan bölge esnafı da şunları söyledi:

-Hakkı Emre Güner: "2003'ten beri buradayım; yol, kanalizasyon ve yağmur hattı sorunuyla yaşıyoruz. Daha önce başvurmadığımız merci kalmamıştı ama bir sonuç alamamıştık. 27 yıllık sorunumuz nihayet çözülüyor."

-Muharrem Güven: "Yıllardır fosseptik kullanıyoruz, yağmurda her yer çamur oluyordu. Besim Başkanımızın bu soruna el atması bizler için çok kıymetli."

-Emre Katre: "Başkanımız söz vermişti ve sözünde durdu. Altyapı sıfırdı, fosseptikler taşıyordu. Bu çalışmalar bittiğinde hepimiz rahat edeceğiz."

-Niyazi Dinç: "Çalışmalar sonunda burası gerçek bir sanayi bölgesine benzeyecek."

Kaynak: ANKA

