Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Yoğun Yağış Mesaisi

07.02.2026 17:08  Güncelleme: 17:38
Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ, şiddetli yağış sonrası kent genelinde olumsuzluklara anında müdahale etmek için sahada yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Bin personel ve çok sayıda ekipman, su baskınları ve heyelanlarla mücadele için göreve sevk edildi.

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kent genelinde etkili olan şiddetli yağışın ardından tüm birimleriyle sahada çalışma yürüttü. Akşam saatlerinde başlayan yağışla birlikte teyakkuza geçen ekipler, olumsuzluklara müdahale etmek ve vatandaşların mağduriyetini önlemek amacıyla gece boyunca mesai yaptı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kentte etkili olan şiddetli yağışın ardından tüm biriyle gece boyunca çalışmalar yürüttü. Yağışın başlamasıyla birlikte yaklaşık bin personel, çok sayıda araç ve iş makinesi göreve sevk edildi. Devriye ekiplerinin tespitleri ve vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda hareket eden saha ekipleri; yağmur suyu ızgaralarının temizliği, dere taşkınları ve su baskınlarına müdahale, heyelan nedeniyle kapanan yolların açılması ve biriken suların tahliyesi gibi çalışmaları eş zamanlı yürüttü.

Saha çalışmaları yakından takip edildi

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ahmet Ata Temiz ve Erk Kayabaş, çalışmaları yerinde inceleyerek süreci sahadan yönetti. DSİ kanalları, dere yatakları ve riskli bölgelerde önlemler artırılırken; ilçelerde ve kırsal mahallelerde meydana gelen ağaç devrilmesi ile su taşkını olaylarına müdahale edilerek ulaşım güvenliği sağlandı.

Çalışmaların yağış süresince yoğun şekilde devam edeceği belirtilirken, vatandaşların da taleplerini 24 saat boyunca sosyal medya hesapları, MASKİ ALO 185 Çağrı Merkezi, ALO 153 Çözüm Merkezi ve 444 99 45 numaralı WhatsaApp hattı üzerinden Büyükşehir Belediyesi'ne iletebileceği ifade edildi.

Kaynak: ANKA

