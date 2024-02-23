Manisa'da tarihi eser operasyonu: 180 parça ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Manisa'da tarihi eser operasyonu: 180 parça ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

Manisa\'da tarihi eser operasyonu: 180 parça ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde yapılan operasyonda bir evde 180 parça tarihi eser ele geçirildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine evde arama yaptı. Aramada 168 sikke, 12 tarihi obje ve 6,4 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

23.02.2024 12:09  Güncelleme: 12:12
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Manisa'nın Salihli ilçesinde bir evde 180 parça tarihi eser ele geçirildi, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sart Mahallesi'nde ikamet eden M.Ç'nin (26) evinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine adrese baskın düzenledi.

Ev ve eklentilerinde yapılan aramada 168 tarihi eser niteliği taşıyan sikke, 12 tarihi obje, 6,4 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Ç, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Salihli, Manisa, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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