Şehzadeler Belediye Başkanı Şimşek'ten Manisa Ticaret Borsası'na Ziyaret

(MANİSA)- Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap'ı tarihi borsa binasında ziyaret ederek, Manisa'nın ticaret ve tarımsal potansiyeline ilişkin iş birliği mesajları verdi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap'a nezaket ziyaretinde bulundu. Tarihi borsa binasında gerçekleşen ziyarette, Manisa'nın ticaret hayatı ve tarımsal üretimine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Ziyarette Başkan Şimşek'e, CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Mert Özkösemen ile Belediye Başkan Yardımcısı Mümin Yılmaz da eşlik etti. Görüşmede, Manisa'nın tarım ve ticaret alanındaki gelişimi, üreticilerin karşılaştığı sorunlar ve yerel yönetim ile meslek kuruluşları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Şimşek, Manisa'nın tarım ve ticarette önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, bu potansiyelin daha etkin değerlendirilmesi için ortak akıl ve iş birliğinin önemine dikkat çekti. Şimşek, yerel kalkınmanın güçlenmesi adına kurumlar arası uyumun artırılacağını ifade etti. Bu noktada Manisa Ticaret Borsası ile bir çok alanda ortak çalışmaların yapılacağını idile getiren Şimşek, Tarım ve Ticaretin daha iyi noktalara gelmesi için işbirliği içerisinde çalışacaklarını söyledi.

Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tarım ve ticaretin gelişmesi için belediye ve diğer kurumlar ile her türlü iş birliğine açık olduklarını belirtti.