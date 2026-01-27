Şehzadeler Belediye Başkanı Şimşek'ten Manisa Ticaret Borsası'na Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Şehzadeler Belediye Başkanı Şimşek'ten Manisa Ticaret Borsası'na Ziyaret

27.01.2026 13:57  Güncelleme: 15:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap'ı ziyaret ederek, Manisa'nın ticaret ve tarımsal potansiyelinin geliştirilmesi için iş birliği mesajları verdi.

(MANİSA)- Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap'ı tarihi borsa binasında ziyaret ederek, Manisa'nın ticaret ve tarımsal potansiyeline ilişkin iş birliği mesajları verdi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap'a nezaket ziyaretinde bulundu. Tarihi borsa binasında gerçekleşen ziyarette, Manisa'nın ticaret hayatı ve tarımsal üretimine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Ziyarette Başkan Şimşek'e, CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Mert Özkösemen ile Belediye Başkan Yardımcısı Mümin Yılmaz da eşlik etti. Görüşmede, Manisa'nın tarım ve ticaret alanındaki gelişimi, üreticilerin karşılaştığı sorunlar ve yerel yönetim ile meslek kuruluşları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Şimşek, Manisa'nın tarım ve ticarette önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, bu potansiyelin daha etkin değerlendirilmesi için ortak akıl ve iş birliğinin önemine dikkat çekti. Şimşek, yerel kalkınmanın güçlenmesi adına kurumlar arası uyumun artırılacağını ifade etti. Bu noktada Manisa Ticaret Borsası ile bir çok alanda ortak çalışmaların yapılacağını idile getiren Şimşek, Tarım ve Ticaretin daha iyi noktalara gelmesi için işbirliği içerisinde çalışacaklarını söyledi.

Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tarım ve ticaretin gelişmesi için belediye ve diğer kurumlar ile her türlü iş birliğine açık olduklarını belirtti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Hakan Şimşek, Şehzadeler, Ekonomi, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehzadeler Belediye Başkanı Şimşek'ten Manisa Ticaret Borsası'na Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye’de ABD liderliğindeki koalisyonun askeri üssünde hareketlilik sürüyor Suriye'de ABD liderliğindeki koalisyonun askeri üssünde hareketlilik sürüyor
Karadenizli’nin inadı inat Cami yapıp, cami yıktılar Karadenizli'nin inadı inat! Cami yapıp, cami yıktılar
İstanbullular her gün bu sesi çekiyor Metronun yürüyen merdivenlerinde bir garip arıza İstanbullular her gün bu sesi çekiyor! Metronun yürüyen merdivenlerinde bir garip arıza
İsrail’den Lübnan’a çifte saldırı Ölü ve yaralılar var İsrail'den Lübnan'a çifte saldırı! Ölü ve yaralılar var
Uganda, Somali’deki barış gücü askerlerini 19 yılın ardından geri çekiyor Uganda, Somali'deki barış gücü askerlerini 19 yılın ardından geri çekiyor
Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifadeler: Satırla birkaç kez daha vurdum Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifadeler: Satırla birkaç kez daha vurdum

15:53
Haaland, Galatasaray maçında oyanayacak mı Guardiola açıkladı
Haaland, Galatasaray maçında oyanayacak mı? Guardiola açıkladı
15:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin
15:40
Sabah ahırına giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında yıkılıp kaldı
Sabah ahırına giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında yıkılıp kaldı
15:28
Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı
Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün! Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı
14:43
İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar’ı kabul etti
İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı kabul etti
14:39
Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL’miz herkese hayırlı olsun
Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL'miz herkese hayırlı olsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 16:15:14. #7.11#
SON DAKİKA: Şehzadeler Belediye Başkanı Şimşek'ten Manisa Ticaret Borsası'na Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.