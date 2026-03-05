Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Toplu Ulaşımda İndirim

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada kredi kartı ile biniş ücretini 36 TL'den 33 TL'ye düşürdü. Ulaşım kartlarına internet üzerinden yapılan yükleme işlemlerinde de indirime gidildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımayı kullanan vatandaşların tasarrufuna yönelik yeni bir indirimi duyurdu. Buna göre, kredi kartı biniş ücreti 36 TL'den 33 TL'ye düşürüldü; online yükleme işlemlerinde de indirim uygulandı.

Yeni uygulama, toplu taşıma hizmetinden düzenli olarak yararlanan vatandaşların bütçesine katkı sağlarken, dijital işlemleri tercih eden kullanıcılar için de daha ekonomik bir yapı oluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi, dijitalleşme ve yerli altyapı yatırımları doğrultusunda hizmet süreçlerini sadeleştirmeye ve maliyetleri düşürmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yeni Ücret Toplama Sistemi ile belediye kaynaklarının daha verimli kullanılması amaçlanıyor. Aynı zamanda vatandaşların daha uygun koşullarda ulaşım hizmeti alması hedefleniyor.