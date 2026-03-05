Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Toplu Ulaşımda İndirim - Son Dakika
Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Toplu Ulaşımda İndirim

05.03.2026 11:06  Güncelleme: 11:46
Manisa Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada kredi kartı ile biniş ücretini 36 TL'den 33 TL'ye indirirken, internet üzerinden yapılan yüklemelerde de indirim uyguladı. Bu yenilik, vatandaşların bütçesine katkıda bulunmayı ve dijital işlemleri tercih edenler için daha ekonomik bir ulaşım süreci oluşturmayı hedefliyor.

Yeni uygulama, toplu taşıma hizmetinden düzenli olarak yararlanan vatandaşların bütçesine katkı sağlarken, dijital işlemleri tercih eden kullanıcılar için de daha ekonomik bir yapı oluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi, dijitalleşme ve yerli altyapı yatırımları doğrultusunda hizmet süreçlerini sadeleştirmeye ve maliyetleri düşürmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yeni Ücret Toplama Sistemi ile belediye kaynaklarının daha verimli kullanılması amaçlanıyor. Aynı zamanda vatandaşların daha uygun koşullarda ulaşım hizmeti alması hedefleniyor.

