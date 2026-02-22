Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Hasta Nakil Hizmet Filosu Büyüyor

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin acil müdahale gerektirmeyen hastalar için sunduğu ücretsiz nakil ambulansı hizmeti vatandaşların desteğiyle güçleniyor. Yeni hibe edilen araçlarla filosunu 3'e çıkaran Manisa Büyükşehir, 2026 yılında 17 ilçede daha hızlı ve nitelikli hizmet vermeyi hedefliyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda sağlık alanındaki yatırımlarına devam ediyor. Özellikle hareket kabiliyeti kısıtlı vatandaşların evden hastaneye, hastaneden eve güvenli bir şekilde taşınmasını sağlayan hizmet, yeni araçların katılımıyla daha geniş bir kitleye ulaşıyor.

Hizmetten yararlanan hasta yakını Dilber Yücel, sağlanan desteğin kendileri için hayati önem taşıdığını belirterek, "Eskiden hastamızı sandalyesiyle indirip bindirmekte çok zorlanıyor, dışarıdan yardım bekliyorduk. Şimdi ekipler gelip odasından alıyor, hastaneye götürüp tekrar eve bırakıyorlar. Bu hizmetten çok memnunuz; Allah razı olsun. Besim Başkanımıza çok teşekkür ederiz" dedi.

Hizmetin kapsamına ilişkin bilgi veren Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Ahmet Müştak Aydın, 2025 yılında tek bir ambulansla bin 280 nakil gerçekleştirdiklerini vurguladı. Aydın, "Hayırsever vatandaşlarımızın bağışlarıyla araç sayımızı 3'e çıkardık. Başkanımız Besim Dutlulu'nun vizyonuyla 2026 yılında genişleyen filomuz sayesinde hizmet kapasitemizi ve kalitemizi çok daha yukarı taşıyacağız. Vatandaşlarımızdan aldığımız geri dönüşler bizleri mutlu ediyor. Hasta nakil ambulansımıza 444 99 45 Çözüm Merkezi ya da manisa.bel.tr üzerinden bize ulaşıp, talepte bulunabilirler. 17 ilçemizde hizmet veriyoruz" ifadelerini kullandı.