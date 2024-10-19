Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sentetik ecza ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışmalar kapsamında belirlenen bir adrese baskın düzenledi.
Yapılan aramada 56 sentetik ecza ve ruhsatsız 2 tabanca bulundu.
S.V. (50) ve C.V. (23) gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Manisa'da Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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