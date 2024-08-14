Manisa\'da üzüm işleme tesisinde yangın çıktı

Güncel

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm işleme tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Barış Mahallesi'ndeki üzüm işleme tesisinin malzeme bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Fabrikadan yükselen siyah dumanlar ilçenin çeşitli noktalarından da görüldü.