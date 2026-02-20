Manisa'da Vatandaşlar, Ramazanın İlk Gününde Cumhuriyet Meydanı'nda Buluştu

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayının ilk gününde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği iftar programında binlerce vatandaşı bir araya getirdi.

Büyükşehir Belediyesi, ramazanın ilk gününde binlerce vatandaşı aynı sofrada buluşturdu. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen iftar programına Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun yanı sıra CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek ve CHP Manisa İl Başkanvekili Erdem Nalbant da katıldı. İftar sofralarını gezerek vatandaşlarla sohbet eden Başkan Dutlulu, ramazanın bereketini Manisa'nın her noktasında birlikte yaşayacaklarını vurguladı. Ramazanın bir dayanışma ayı olduğunu belirten Dutlulu, "Kimsenin kendini yalnız hissetmediği bir Manisa için çalışıyoruz" mesajını verdi.

İftarın ardından meydandaki etkinlikler devam etti. Tasavvuf musikisi dinletileriyle başlayan programda, geleneksel ramazan eğlenceleri sahnelendi. Hacivat-Karagöz, orta oyunu, ateşbaz, sihirbazlık gösterileri ve müzikli etkinlikler katılımcıların beğenisine sunuldu.