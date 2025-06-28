Manisa'da Yangın Korkutuyor: 10 Mahalle Tahliye Edildi

YANGIN BÜYÜYOR; TAHLİYE EDİLEN MAHALLE SAYISI 10'A ÇIKTI

Manisa'nın Akhisar ilçesi Karaköy Mahallesi'nde devam eden orman yangını bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle büyüyor. Daha önce 7 mahalle tahliye edilirken, Kabaağaçkıran, Hüseyincik, Küçükhasköy mahallelerinde de tahliye işlemi başlatıldı. Tahliyeler devam ederken, alevlere 4 uçak, 11 helikopter, 32 arazöz, 15 itfaiye aracı, 40 su tankeri, 27 iş makinesi ve 789 personel ile müdahale ediliyor.

Ersan ERDOĞAN/ MANİSA,