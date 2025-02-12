Manisa'da Yeni Mobil Uygulamalar Tanıtıldı

Güncel

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, kentte yaşayanların belediye hizmetlerine erişimini kolaylaştırması için geliştirilen mobil uygulamaları tanıttı.

Manisa Kültür Merkezi Lale Salonu'nda düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Zeyrek, hizmetlerin vatandaşa daha hızlı, kolay ve etkin bir şekilde ulaşmasını istediklerini söyledi.

Zeyrek, afet anlarında hızla müdahale edebilmek için "Manisa İçin Acil", ulaşım altyapısını güçlendirmek ve şehir içi ulaşımı daha pratik hale getirmek amacıyla "Manisa İçin Ulaşım", çiftçilere yönelik "Manisa İçin Tarım", yapay zeka destekli şehir yönetimi ile kentteki güvenliği ve yaşam kalitesini artıracak "Niobe Manisa İçin Yapay Zeka", kaybolma riski olan bireylerin konumu anlık olarak takip edilebilecek "Buradayım" uygulamasını geliştirdiklerini anlattı.

Dijital uygulamaların bütün mobil uygulama marketlerinde yer aldığını belirten Zeyrek, "Kullandıkça bizim hayatımız kolaylaşacak." dedi.