Manisa Alaşehir'de yapılacak okul için kamulaştırma yapılacak - Son Dakika
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Manisa Alaşehir'de yapılacak okul için kamulaştırma yapılacak

Manisa Alaşehir\'de yapılacak okul için kamulaştırma yapılacak

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde İstasyon Mahallesi'nde yapılacak olan okul için arsanın kamulaştırılması için hissedarlarla toplantı yapıldı. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Muhammet Çetin, toplantıda arsanın kamulaştırılması için görüşmelerin yapıldığını ve uzlaşma tutanağının hazırlandığını belirtti. Hissedarlar, kamulaştırma için hazırlanan sözleşmeyi imzaladı.

15.05.2024 10:17
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde inşa edilecek okul için kamulaştırma yapılacak.

İstasyon Mahallesi'nde okul yapılacak arsanın kamulaştırılması için, arsa hissedarlarıyla toplantı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Muhammet Çetin, toplantıda 3 bin 911 metrekarelik arsanın kamulaştırılması için hissedarlarla görüşüldüğünü belirtti.

Metrekare bedelinin belirlendiğini aktaran Çetin, hissedarlar için uzlaşma tutanağının hazırlandığını belirtti.

Toplantıda hissedarlar kamulaştırma için hazırlanan sözleşmeyi imzaladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Manisa Alaşehir'de yapılacak okul için kamulaştırma yapılacak - Son Dakika

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