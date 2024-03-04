Manisa\'da Zeytinlikte Devrilen Traktörün Altında Kalan Sürücü Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Akhisar ilçesinde zeytinlikte devrilen traktörün altında kalan sürücü, yaşamını yitirdi.
Seğirdim Mahallesi'nde, zeytinlikte budama yapmak için 10 ZT 462 plakalı traktörüyle evden ayrılan Mustafa Çelik'ten (65) haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.
Jandarma ekipleri zeytinlikte yaptığı aramada Çelik'in cansız bedenini devrilen traktörün altında buldu.
Cenaze, otopsi yapılmak üzere Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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