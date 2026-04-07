Manisa'da Tarım Sektörü Orta Doğu Geriliminden Etkileniyor

Orta Doğu'daki yükselen gerilim, tarım sektörünü doğrudan etkilemeye devam ederken, Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, enerji, gübre ve mazot maliyetlerindeki artışın Manisa'daki üreticiyi zorladığını ifade etti. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilimin enerji ve tarımsal üretim maliyetlerini doğrudan etkilediğini söyleyen Özkasap, petrol ve doğalgaz akışındaki aksamaların mazot fiyatlarını artırdığını ve bunun çiftçinin maliyetine yansıdığını belirtti.

Özkasap, bölgedeki jeopolitik gelişmelerin gübre tedariğini de etkilediğini, gübre fiyatlarındaki artışın önemli nedenlerinden birinin Hürmüz Boğazı'ndaki riskler olduğunu söyledi. Gübre üretiminde kullanılan hammaddelerin büyük bölümünün bu bölgeden geçtiğini ve tedarik aksaklıklarının fiyatları artırdığını dile getirdi. Türkiye'nin doğalgaz, fosfat kayası, potasyum tuzları ve kükürt gibi temel hammaddelerde dışa bağımlı olduğunu vurguladı.

Manisa'nın tarımsal ihracatta önemli bir merkez olduğuna dikkat çeken Özkasap, düşük döviz kuru ile işçilik, elektrik, ambalaj, navlun ve lojistik maliyetlerindeki artışın ihracatçı firmaların giderlerini yükselttiğini ve rekabet gücünü zayıflattığını belirtti. Çözüm olarak, Manisa Ticaret Borsası ve Tarım Bakanlığı'nın gelişmeleri takip ettiğini ve gerekli tedbirleri aldığını söyledi, ancak gümrük vergisi indirimlerinin etkisinin sınırlı kalabileceğini ifade etti.

Özkasap, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gübre stoklarının yeterli olduğu yönündeki açıklamalarının piyasada tam güven oluşturmadığını belirterek, ilgili kurumların fiyat oluşumuna çiftçi lehine daha etkin müdahil olması gerektiğini vurguladı. Sanayicilerin maliyet artışlarını gerekçe göstererek gübreye zam yaptığını, çiftçinin alım gücünün düştüğünü ve bu durumun üretimde gerilemeye yol açtığını söyledi. Manisa Ovası'nın Türkiye'nin en verimli tarım alanlarından biri olduğunu hatırlatan Özkasap, üreticinin desteklenmesi, doğrudan gübre desteği sağlanması ve dışa bağımlılığı azaltacak adımlar atılması gerektiğini belirtti.