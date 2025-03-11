Manisa İtfaiyesine Yeni Koruyucu Kıyafetler Teslim Edildi - Son Dakika
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Manisa İtfaiyesine Yeni Koruyucu Kıyafetler Teslim Edildi

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Manisa Büyükşehir Belediyesi, itfaiye personelinin güvenliğini artırmak amacıyla 400 adet son teknoloji koruyucu kıyafet dağıtımına başladı. Yeni kıyafetler, yangınlara karşı etkili müdahale için özel olarak tasarlandı.

11.03.2025 10:29  Güncelleme: 11:24
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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, itfaiye personelinin güvenliği için 400 adet yeni koruyucu kıyafeti teslim etmeye başladı. Kıyafetler, itfaiyecilerin hem yangınlara karşı daha etkili müdahale edebilmelerini sağlayacak hem de güvenliklerini büyük ölçüde artıracak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, zorlu şartlarda daha güvenli çalışabilmeleri için itfaiyecilerin kıyafetlerini yeniledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in talimatları ile alınan yeni koruyucu kıyafetler, itfaiyecilere dağıtılmaya başlandı. Dört katmanlı yapısıyla yüksek ısı ve alevlere karşı üstün koruma sağlayan kıyafetler; baret, başlık, antiflaş, ceket, eldiven, pantolon ve çizme gibi ekipmanlardan oluşuyor.

Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar, yeni kıyafetlerin hayırlı olmasını dileyerek, "İnşallah giymek zorunda kalmazsınız. Umarım kıyafetlerden memnunsunuzdur. En iyisini almaya gayret gösterdik. Sizler, her şeyin en iyisine layıksınız. Ferdi Başkanımıza da desteğinden dolayı sizin adınıza teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun" dedi.

"Son teknoloji koruyucu kıyafetler"

İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal da "Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak son teknoloji koruyucu kıyafetlerimizi aldık. Yangın kıyafetlerimiz itfaiye ekiplerimiz için tam takım olarak tasarlandı. Çizmesinden alt tulumuna, üst tulumundan miğferine kadar flaş başlıkları, eldivenleri, kafa fenerleri hepsi mevcut. Arkadaşlarımız, artık yangınlara Ferdi Zeyrek Başkan'ımızın talimatıyla alınan yeni ekipmanlarla müdahalede bulunacak. Olayların olmasını istemiyoruz ama geçtiğimiz yıl, 13 bin olayımız meydana gelmiş. Kıyafetlerimiz ateşe karşı dayanıklı, 4 bariyerli. Omuzlarında, diz ve dirseklerinde güçlendirmeler var. Antiflaş başlıklarıyla birlikte aleve karşı dayanıklı. Özel dikim eldivenler mevcut. Bu eldivenler ile ateşe yaklaşıldığı zaman ele herhangi bir zarar gelmeden, arkadaşlarımız müdahalede bulunabilecek" diye konuştu.

Yeni koruyucu kıyafetlerin personele teslimi sonrasında ihbarı gelen araç yangınına ilk müdahale, bu kıyafetler ile yapıldı. Araçtaki yangın, kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manisa İtfaiyesine Yeni Koruyucu Kıyafetler Teslim Edildi - Son Dakika

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