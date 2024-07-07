Manisa Kula\'da çıkan yangın kontrol altına alındı

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Manisa'nın Kula ilçesinde, makilik ve ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı kırsal Hamidiye Mahallesi yakınlarında dün başlayan yangın, karadan ve havadan yapılan müdahale ile gece saatlerinde kontrol altına alındı.

Ekiplerin yangının etkili olduğu arazideki söndürme ve soğutma çalışmaları da tamamlandı.

Hamidiye Mahallesi sınırlarında dün öğleden sonra çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı ekipler sevk edilmişti.