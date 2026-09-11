Manisa Kula'da pikap tıra arkadan çarptı, 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Manisa Kula'da pikap tıra arkadan çarptı, 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı

Manisa Kula\'da pikap tıra arkadan çarptı, 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı
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Manisa'nın Kula ilçesinde pikabın tıra arkadan çarpması sonucu 20 yaşındaki Ramazan Oslu hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralılar Kula Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere sevk edildi, tır sürücüsü gözaltına alındı.

Manisa'nın Kula ilçesinde pikabın tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, S.K. (22) yönetimindeki 34 MIY 971 plakalı pikap, İzmir-Uşak kara yolunun Sandal Mahallesi yakınlarında, P.G.'nin (42) kullandığı 45 AKZ 154 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, pikabın sürücüsü S.K. ile araçta bulunan Ramazan Oslu (20), A.A. (18), M.Ü. (21) ve Ö.Y. (22), sıkıştıkları araçtan ekiplerce çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Oslu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan 4 kişi, Kula Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere sevk edildi.

Tır sürücüsü P.G. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Manisa Kula'da pikap tıra arkadan çarptı, 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa Kula'da pikap tıra arkadan çarptı, 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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