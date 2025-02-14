Manisa Mesir Macunu Festivali'nin Yeni Logosunu Halk Seçecek - Son Dakika
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Manisa Mesir Macunu Festivali'nin Yeni Logosunu Halk Seçecek

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 485. Uluslararası Mesir Macunu Festivali için tasarlanan yeni logolardan hangisinin kullanılacağını halk oylamasıyla belirleyecek. Anket, 14-19 Şubat tarihleri arasında Manisalıların beğenisine sunulacak.

14.02.2025 14:07  Güncelleme: 15:20
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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Mesir Macunu Festivali'nin 485'inci yılı için tasarlanan yeni logolardan hangisinin kullanılacağını, halkın oylarıyla belirleyecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, katılımcı yönetim anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin 485'inci yılı için tasarlanan yeni logolardan hangisinin kullanılacağı halkın oylarıyla belirlenecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinde 14 Şubat Cuma günü başlayacak ve 19 Şubat Çarşamba günü son bulacak ankette, vatandaşlara beş farklı logo seçeneği sunulacak. Manisalılar, beğendikleri logoyu seçerek oy kullanıp UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi'nde de yer alan 485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin yeni logosunu belirleyecek.

"Beş farklı logoyu Manisalıların beğenisine sunarak birlikte karar vereceğiz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, katılımcı yönetim anlayışının önemini vurgulayarak, "Manisa'yı ortak akılla yönetiyoruz. Bildiğiniz gibi Kırmızı Yol için de halkımıza sormuş, ankete katılanların yüzde 86'sının kararıyla bu uygulamayı kaldırmıştık.  Şehrimizin en önemli kültürel değerlerinden olan 485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali için tasarladığımız beş farklı logoyu da Manisalıların beğenisine sunarak birlikte karar vereceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manisa Mesir Macunu Festivali'nin Yeni Logosunu Halk Seçecek - Son Dakika

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