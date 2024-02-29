Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangın söndürüldü

Manisa Organize Sanayi Bölgesi\'nde çıkan yangın söndürüldü

Manisa Yunusemre ilçesinde bulunan bir kağıt fabrikasında, ham maddenin depolandığı alanda çıkan yangın, itfaiye ve polis ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Fabrikada soğutma çalışmaları devam ediyor.

29.02.2024 11:49  Güncelleme: 11:50
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Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde kağıt fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Yunusemre ilçesinde kağıt üreten fabrikada ham maddenin depolandığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

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