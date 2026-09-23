Manisa Salihli'de kuyumcuda 2 kişiyi tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Manisa Salihli'de kuyumcuda 2 kişiyi tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı

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Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kuyumcuda 21 Eylül'de yaşanan soygun girişiminde zanlı, altınla kaçmaya çalışırken 2 kişiyi tabancayla yaraladı. Çevredeki esnafın yakaladığı şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve hakimlikçe tutuklandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kuyumcuda soygun girişiminde bulunan ve 2 kişiyi tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı.

Eski Cami Mahallesi'ndeki bir kuyumcuda soygun girişiminde bulunup, bir miktar altınla kaçmak isterken iş yeri sahibi M.Ş. ile yanında bulunan N.Ç'yi tabancayla yaralayan Z.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Z. B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Eski Cami Mahallesi'ndeki bir kuyumcuda 21 Eylül'de soygun girişiminde bulunan ve bir miktar altın alarak iş yerinden kaçmaya çalışan şüpheli, iş yeri sahibi M.Ş. ile yanında bulunan N.Ç'yi tabancayla yaralamış, çevredeki esnaf tarafından yakalanmıştı.

Şüpheli Z.B. (39) polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, şüphelinin kuyumcuya girdiği anlar yer almıştı.

Görüntülerde, çevredeki bir esnafın iş yerinden gelen sesler üzerine temizlik sopasıyla müdahale etmek için hazırlanmış, şüphelinin iş yerinden çıkmasının ardından peşinden koştuğu ve yaralılardan birinin dükkanın önüne çıkarak oturduğu görülmüştü.

Kaynak: AA
Güvenlik3. SayfaSalihliGüncelManisaSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Manisa Salihli'de kuyumcuda 2 kişiyi tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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