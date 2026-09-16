Manisa Saruhanlı'da otomobil motosiklete çarptı, sürücü Güleç hayatını kaybetti
Manisa'nın Saruhanlı ilçesi Kepenekli Mahallesi'nde dün otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Doğan Güleç olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü M.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
M.K. (51) idaresindeki 45 ACK 997 plakalı otomobil, dün Kepenekli Mahallesi'nde Doğan Güleç'in (29) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.
İhbar üzerine, bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Güleç'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Otomobil sürücüsü M.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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