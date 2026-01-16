Merdiven Arızaları Bilinçsiz Kullanımdan Kaynaklanıyor

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, Mimar Sinan Bulvarı'ndaki Şehitler ve Gaziler Üst-Geçidi'nde yaşanan arızaların teknik bir hatadan kaynaklanmadığını açıkladı. Yapılan incelemede, merdivenlerdeki sorunların insanların yanlış ve bilinçsiz kullanımlarından kaynaklandığı belirlendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Şehitler ve Gaziler Üstgeçidi yürüyen merdivenlerinin sık sık durmasının arkasında gereksiz kullanımların olduğu belirtildi. İncelenen güvenlik kamerası görüntülerinde, bazı şahısların hiçbir tehlike yokken sadece eğlence amaçlı acil durdurma butonlarına bastığı görüldü. Butonlara sıkça basıldığında sistemin kendini korumaya alarak kilitlediği ve teknik ekip gelene kadar merdivenin çalışmadığı vurgulandı.

Vatandaşlara çağrı

Ayrıca el tutunma bantlarının üzerine oturan ve burada kaymaya çalışan kişilerin, bandın motoruna aşırı yük bindirerek sistemin yanmasına ve bantların yırtılmasına neden olduğu bildirildi. Motosikletle girmeye çalışanların ise basamakların altındaki mekanik aksamı kırarak sistemi kullanılamaz hale getirdiği belirtildi. Büyükşehir Belediyesi, görüntülerin hepsinin kayıt altında olduğunu ve kamu malına bilerek zarar veren kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağını duyurdu. Büyükşehir Belediye, tüm vatandaşları yapılan hizmetlere sahip çıkmaya çağırdı. Açıklamada, "Unutmayın, bu merdivenler hepimizin vergileriyle yapılıyor ve hepimizin ortak malı. Zarar verenleri gördüğünüzde uyarmak veya yetkililere bildirmek bir vatandaşlık görevidir" denildi.