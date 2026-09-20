Manisa Şehzadeler'de iki motosiklet çarpıştı, bariyerde sıkışan sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisa Şehzadeler'de iki motosiklet çarpıştı, bariyerde sıkışan sürücü ağır yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa Şehzadeler\'de iki motosiklet çarpıştı, bariyerde sıkışan sürücü ağır yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Şehzadeler'de aynı yönde ilerleyen iki motosiklet çarpıştı, kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Bariyerle asfalt arasında sıkışan yaralı sürücü itfaiye ekiplerince çıkarıldı, jandarma inceleme başlattı.

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde aynı yönde seyreden iki motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.20 sıralarında Manisa-Saruhanlı kara yolu Veziroğlu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Aynı istikamette ilerleyen Yavuz T. yönetimindeki 45 ADG 599 plakalı motosiklet ile Tevfik Eren D., idaresindeki 45 BAH 969 plakalı motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Yavuz T.'nin kullandığı motosiklet, savrulup bariyer ile asfalt arasında sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin çalışması sonucu motosikletiyle birlikte bariyerlerin arasında sıkışan yaralı sürücü Yavuz T., bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekibine teslim edildi. Yaralanan iki sürücü ile motosikletlerden birinde yolcu olarak bulunan Alperen A., ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Yavuz T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA
Trafik KazalarıMotosikletŞehzadeler3. SayfaİncelemeJandarmaİtfaiyeManisaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sokakta gelen ölüm Daha 5 yaşındaydı Sokakta gelen ölüm! Daha 5 yaşındaydı
Dilencilik bahanesiyle eve girdiler Kadını bıçaklayıp 18 altını aldılar Dilencilik bahanesiyle eve girdiler! Kadını bıçaklayıp 18 altını aldılar
Selahattin Yılmaz ve Cem Duman için yeni gelişme Tutukluluğa itiraz sonrası karar çıktı Selahattin Yılmaz ve Cem Duman için yeni gelişme! Tutukluluğa itiraz sonrası karar çıktı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı
Hasan Şaş’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Soruşturmanın aydınlatılması adına şifremi verdim Hasan Şaş'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Soruşturmanın aydınlatılması adına şifremi verdim
BDDK, İran merkezli bankanın faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi BDDK, İran merkezli bankanın faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme 4 şüpheliye işlem Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! 4 şüpheliye işlem
00:54
Netanyahu’nun ABD programı değişti: Trump’la görüşme yok, Texas ziyareti iptal
Netanyahu’nun ABD programı değişti: Trump’la görüşme yok, Texas ziyareti iptal
00:35
Organize suç operasyonunda yeni gelişme 5 şüpheli tutuklandı
Organize suç operasyonunda yeni gelişme! 5 şüpheli tutuklandı
22:27
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Ege mesajı: Umarız kimse orada çılgınca bir hareket yapmaz
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Ege mesajı: Umarız kimse orada çılgınca bir hareket yapmaz
22:24
Maç biter bitmez Okan Buruk’tan istifa sorusuna olay yanıt
Maç biter bitmez Okan Buruk'tan istifa sorusuna olay yanıt
21:55
Salah hat-trick yaptı Trabzonspor, Galatasaray’a gol oldu yağdı
Salah hat-trick yaptı! Trabzonspor, Galatasaray'a gol oldu yağdı
21:36
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM Genel Kurulu’na katılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM Genel Kurulu'na katılacak
19:17
Zonguldak’ta mide bulandıran olay: Kız çocuklarının etek altı görüntülerini çekerken suçüstü yakalandı
Zonguldak'ta mide bulandıran olay: Kız çocuklarının etek altı görüntülerini çekerken suçüstü yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2026 02:18:14. #.0.3#
SON DAKİKA: Manisa Şehzadeler'de iki motosiklet çarpıştı, bariyerde sıkışan sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement